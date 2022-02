اكتشاف أربعة “متحورات خفية” غامضة لفيروس كورونا في مياه الصرف الصحي بمدينة نيويورك

اكتشف الباحثون ما لا يقل عن أربعة متحورات “خفية” من فيروس SARS-CoV-2، المسبب لـ”كوفيد-19″، في عينات مياه الصرف الصحي في مدينة نيويورك.

وانتشرت أحدث متحورات “كوفيد-19″، من “دلتا” إلى “أوميكرون”، كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة، ما دفع العديد من العلماء إلى التساؤل عن موعد ظهور المتحور التالي. والآن، قد يكون العلماء على بعد خطوة واحدة من معرفة ذلك.

