كلمة مرتقبة للدبيبة الليلة

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يوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة عند الساعة 09:30 مساء بالتوقيت المحلي، تبث مباشرة عبر صفحتي إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، ومنصة “حكومتنا” عبر فيسبوك.

وتأتي كلمة رئيس الحكومة، بعد يوم من إعلان مجلس النواب أنه سيصوت الخميس القادم. على اختيار رئيس وزراء جديد خلفًا للدبيبة.

وقبل مجلس النواب اثنين من المرشحين لخلافة الدبيبة وهما فتحي باشاغا وخالد البيباص.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن كلمة للدبيبة مساء أمس الإثنين. لكن الكلمة لم تتلى دون ذكر أي أسباب، وذلك في وقت جرى فيه تداول صور ضوئية لكلمة قيل إنها كان من المفترض أن يلقيها الدبيبة.