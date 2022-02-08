كرموس: ما نتج عن اجتماع أعضاء بمجلس الدولة مع الدبيبة لا يعبر عن موقف المجلس

أخبار ليبيا24

أكد، رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة، عادل كرموس، اليوم الثلاثاء، إن ما نتج باجتماع عدد من أعضاء مجلس الدولة مع رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، لا يعبر عن موقف المجلس.

وقال كروموس، في تصريحات صحفية، إن “ما نتج عن اجتماع رئيس الحكومة مع عدد من أعضاء مجلس الدولة لا يعبر عن موقف المجلس وتم دون تنسيق مسبق”.

واجتمع الدبيبة مع عدد من أعضاء مجلس الدولة، وقال إننا نريد الدفع نحو المسار الدستوري والقرار يجب ألا يكون أحاديا.

وأضاف، أن المجلس الأعلى للدولة هو الكفة الأخرى من ميزان صنع القرار، وندعم أي طريق تؤدي إلى الانتخابات.

كلمة للدبيبة

ويوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة عند الساعة 09:30 مساء بالتوقيت المحلي. وتبث مباشرة عبر صفحتي إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، ومنصة “حكومتنا” عبر فيسبوك.

وتأتي كلمة رئيس الحكومة، بعد يوم من إعلان مجلس النواب أنه سيصوت الخميس القادم على اختيار رئيس وزراء جديد خلفًا للدبيبة.

وقبل مجلس النواب اثنين من المرشحين لخلافة الدبيبة وهما فتحي باشاغا وخالد البيباص.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن كلمة للدبيبة مساء أمس الإثنين، لكن الكلمة لم تتلى دون ذكر أي أسباب. وذلك في وقت جرى فيه تداول صور ضوئية لكلمة قيل إنها كان من المفترض أن يلقيها الدبيبة.