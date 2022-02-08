صفقة من العيار الثقيل تنقل رونالدو للعب مع ميسي

أخبار ليبيا 24

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد. قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

فقد قالت صحيفة “مترو” البريطانية، إن ناديي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، يدرسان عقد صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتتضمن الصفقة انتقال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي العاصمة الفرنسية. لتولى القيادة الفنية للشياطين الحمر، مقابل انتقال “الدون” إلى باريس سان جيرمان.

يأتي ذلك وسط انتشار أنباء خلال الأيام الماضية عن رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن مان يونايتد لسوء النتائج.

فيما أكدت الصحيفة أن نادي حديقة الأمراء لديه ثقة أن رونالدو سيكون مستعدًا للرحيل الصيف المقبل للعب إلى جانب ميسي.