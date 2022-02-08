حملة صحية بمدارس بنغازي للاطمئنان على صحة الطلبة وتقييم وضع كورونا
أخبار ليبيا24
أطلقت الخدمات الصحية بنغازي اليوم الثلاثاء قوافل الصحة المدرسية التي تستهدف تلاميذ المؤسسات التعليمية داخل مدينة بنغازي وضواحيها.
وجرى إطلاق القوافل بالتنسيق والتعاون مع مراقبة التربية والتعليم بنغازي.
وذكر مكتب الإعلام بالخدمات الصحية بنغازي إن مدير الخدمات الصحية مراقب التعليم قاما صحبة المدير التنفيذي لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا. ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، بجولة ميدانية لمتابعة عمل الفرق الصحية.
وأضاف أن الجولة شملت مدرسة أم حبيبة ومدرسة عصر الحرية ومدرسة القادسية.
كشوفات طبية
وأوضح، أن فرق قوافل الصحة المدرسية تقوم بإجراء الكشف الطبي على طلبة المدارس للاطمئنان على صحتهم. كما أنها تقوم أيضا بتقييم الوضع الوبائي لجائحة كورونا داخل المدارس. والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية. وإعطاء التطعيم المضاد لفيروس كورونا للأعمار من 12 سنة فما فوق بعد موافقة ولي الأمر.