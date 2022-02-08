انطلاق جلسة مجلس النواب

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انطلقت اليوم الثلاثاء جلسة مجلس النواب استكمالا لجلسة يوم أمس الإثنين والتي ستخصص لمناقشة قوانين المرتبات، والأمن الداخلي.

وستتناول جلسة اليوم كذلك برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ملف المحافظ الاستثمارية النقابات العامة.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعلن أمس الإثنين. مقترح لجنة خارطة الطريق بشأن اعتماد خارطة الطريق.

وقال صالح خلال كلمة له في الجلسة الرسمية. :”إن المادة الأولى في مشروع قرار لجنة خارطة الطريق الذي اعتمده مجلس النواب تنص على أن تجرى الانتخابات خلال 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري”.

كما أعلن صالح أمس الإثنين عن ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدًا أن سبعة أسماء قدمت ملفاتهم للترشح لرئاسة الحكومة.