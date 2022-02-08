الدبيبة يعلن رفضه تسليم السلطة إلا بإجراء انتخابات

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أعلن، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، رفضه لتسليم السلطة إلا بإجراء انتخابات تأتي بسلطة جديدة.

أتى ذلك بعد أن قرر مجلس النواب أمس الإثنين أنه سيصوت الخميس على اختيار رئيس جديد للحكومة.

وقال الدبيبة، في كلمة مسجلة، “لن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى”. مضيفًا أن “الطبقة السياسية تصدر القرارات من البرلمان دون رقيب ونصاب”.

وأكد الدبيبة، أن الحكومة ستواصل عملها إلى حين إجراء انتخابات. ولفت إلى أن “الانتخابات وحدها هي التي تُنهي المراحل الانتقالية”.

خطة لإجراء الانتخابات

وأعلن الدبيبة، أنه شرع في “مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة لا لبس فيها لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابات في يونيو المقبل”.

وقال إن ” خيار الاستفتاء الإلكتروني المعمول به في دول عدة، قائمٌ بقوة إذا تعذر على المفوضية إجراء الاستفتاء”.

اتهامات

واتهم الدبيبة، من سماهم بـ”العسكر والإخوان” بالعمل لاقتسام السلطة وتعطيل الانتخابات والتمديد لأنفسهم.

وقال “العسكر والإخوان يعملون معا لاقتسام السلطة وتعطيل الانتخابات والتمديد لأنفسهم. الطبقة السياسية استخدمت البرلمان لسحب الثقة من الحكومة بالتزوير”.

وأضاف، “الشعب له كرامته وسئم استمرار النواب في كراسيه كل هذه السنوات، نعم للانتخابات ولا لتمديد البرلمان”.

وأعلن، مجلس النواب عزمه لاختيار رئيس جديد للحكومة، يوم الخميس، القادم. وأكد أن التصويت سيكون على مرشحين اثنين هما فتحي باشاغا وخالد البيباص.

كما أقر المجلس مشروع قرار “لجنة خارطة الطريق” الذي تنص مادته الأولى على إجراء “الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري”.