الدبيبة يتابع مع وزير التخطيط إطلاق مشروع لوحة المعلومات الإلكترونية

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تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء. الإجراءات النهائية لإطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية.

وأوضح وزير التخطيط فاخر بوفرنة أنه من خلال اللوحة يستطيع المواطن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بميزانية التنمية للعام 2021م.

وأكد بوفرنة أن هذه الخطوة تعتبر الأولى في ليبيا، وهي إحدى خطوات الشفافية في توضيح المشروعات وتفاصيلها والبلديات المستفيدة من البرامج وكذلك المشروعات المركزية.

وتم خلال اللقاء في مقر رئاسة الوزراء تسليم النسخة الأولى من كتيب وزارة التخطيط الخاص (بنشرة الحسابات القومية) من الفترة 2006 – 2019. والذي لم يصدر منذ عشرين سنة ، وسيتم تعميمه على كافة المؤسسات الرسمية والأهلية.