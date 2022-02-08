الإخواني “صوان”: هذا هدفنا من تغيير حكومة “الدبيبة”

8 فبراير، 2022 3:13 م
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محمد صوان
محمد صوان

أخبارليبيا24

قال رئيس الحزب الديمقراطي “الإخواني” محمد صوان. هدفنا من تغيير الحكومة الحالية. جاء بعد عدم قدرتها على إجراء الانتخابات.

وأضاف صوان. أن هدف تغيير الحكومة لعدم تمكّنها من العمل في كامل التراب الليبي، بالإضافة إلى التفاتها لأمور ليست ضرورية في البلاد.

وتابع رئيس الحزب :”موقفنا واضح تُجاه الانتخابات. ونحن وافقناها رغم معابة قوانينها، ولكن بسبب ترشح الدبيبة وسيف القذافي أُجهضت العملية الانتخابية”.

وأكد. أن سيف القذافي محكوم عليه بحكم قاسي من المحكمة الليبية، وهو مطلوب للجنايات الدولية، وترشحه للانتخابات غير مقبول أصلاً في عديد المدن.

ولفت إلى أن الزيارات المتكررة بين عديد الأطراف. أبرزها زيارة السفير التركي،.والمترشح فتحي باشاغا إلى الشرق، تعتبر رسائل إيجابية وكسر للجليد بين الأطراف.

8 فبراير، 2022 3:13 م
26

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