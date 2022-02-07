نصية: لن تكون هناك خارطة طريق مالم يعتمد التعديل الدستوري

7 فبراير، 2022 1:40 م
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عبدالسلام نصية
عبدالسلام نصية

أخبار ليبيا24

قال، عضو لجنة خارطة الطريق، النائب عبدالسلام نصية، اليوم الإثنين، إنه ليس من الممكن أن تكون هناك خارطة طريق ما لم يتم اعتماد التعديل الدستوري.

ويعقد مجلس النواب جلسة يناقش من خلالها على قرار ينص على إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.

وتعقد الجلسة في حضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في حضور 110 نائبا.

ومن المقرر أن يعمل مجلس النواب خلال الجلسة على عرض ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة والتأكد من توافر الشروط المطلوبة.

وأكد، النائب عبدالمنعم العرفي، لأخبار ليبيا24، إن جلسة اليوم ستخصص. لعرض ملفات المتقدمين للترشح ودراسة برامجهم ومشاريعهم للفترة القادمة.

وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الأسبوع الماضي عقد جلسة للاستماع. إلى المرشحين في السابع من فبراير تليها جلسة يوم غد الثلاثاء الثامن من فبراير لاختيار رئيس للحكومة الجديدة.

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7 فبراير، 2022 1:40 م
27

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