نصية: لجنة خارطة الطريق تسعى لعلاج أخطاء البعثة الأممية

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن “لجنة خارطة الطريق سعت في الخارطة الجديدة، لعلاج أخطاء البعثة الأممية في الحوارات السابقة، التي تنتهي بكتابة وثيقة مكتوبة لا يتم احترامها من الأطراف سواء في الصخيرات”.

وأكد نصية في تصريحات تلفزيونية أن ليبيا أمام مفترق طرق هام جدا. لافتا إلى أنه “كان يتمنى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر لكنها تعثرت لأسباب عدة”.

ولفت نصية إلى أنه “كان لابد من معالجة الأوضاع وكان لابد أن تكون ليبية- ليبية من خلال خارطة طريق تعالج الأخطاء السابقة”.

وأضاف: أنه “لابد من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ولم يكن أمام اللجنة لإجرائهما إلا بمعالجة المسار الدستوري. لضمان إجراء الانتخابات”.

مؤكدا أن اللجنة ستعكف على تعديل الدستور المعد من لجنة الـ60 الذي به مواد خلافية عديدة.

وشدد على أن أعضاء لجنة خارطة الطريق مصرين على أن تكون الخارطة معتمدة في تعديل بالإعلان الدستوري لضمان تحقيقها. مشيرًا إلى أن “أطول سيناريو في التعديل الدستوري سيكون لدينا عام و4 أشهر ويكون لدينا انتخابات وفق أساس دستوري سليم”.