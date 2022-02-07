لجنة وضع الأطر القانونية تستعرض الشكل العام لمشروع قانون المصالحة

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استعرضت لجنة وضع الأطر القانونية، برئاسة عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الشكل العام لمشروع قانون المصالحة الوطنية.

وأكد اللافي خلال الاجتماع أمس الأحد استمرار العمل على وضع الأطر القانونية، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية التي تحقق العدالة الانتقالية.

وشدد المجتعمون على ضرورة التركيز على الخطاب الإعلامي الذي يحث على المصالحة الوطنية، وينبذ خطاب الكراهية.

وأشار المجتعمون إلى أهمية الخطاب الإعلامي في تنوير الرأي العام حول دور المصالحة.

وأكدوا على الاستمرار في عقد الاجتماعات، لصياغة القوانين التي تساهم في نجاح المصالحة الوطنية، تمهيدا لإحالتها للبرلمان لاعتمادها.