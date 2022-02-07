عقيلة صالح يعلن مقترح لجنة خارطة الطريق بشأن اعتماد خارطة الطريق

7 فبراير، 2022 2:12 م
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عقيلة صالح
عقيلة صالح

أخبارليبيا24

أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الإثنين. مقترح لجنة خارطة الطريق بشأن اعتماد خارطة الطريق.

وقال صالح خلال كلمة له في الجلسة الرسمية. :”إن المادة الأولى في مشروع قرار لجنة خارطة الطريق الذي اعتمده مجلس النواب تنص على أن تجرى الانتخابات خلال 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري”.

وأضاف أن المادة الثانية. نصت على أن تتشاور لجنة خارطة الطريق مع لجنة مجلس الدولة بشأن التعديل الدستوري لتضمين تحديد دقيق لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز 14 شهراً.

وأوضح رئيس المجلس. أن المادة ذاتها حددت أن هذا الإجراء يتم في أجل أقصاه أسبوع، ويصوّت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.

وأفاد. أن المادة الثالثة تنص على الاستماع لمشروع المترشحين لرئاسة الحكومة وتقوم رئاسة مجلس النواب بإحالة المترشحين لمجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم.

وذكر صالح. أن التصويت لاختيار أحد المترشحين يكون في جلسة الخميس 10 فبراير الجاري.

وأكد رئيس المجلس. أن المادة الرابعة نصت على لجنة خارطة الطريق تقديم تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات في غضون شهر.

7 فبراير، 2022 2:12 م
16

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