طقس متقلب جديد يضرب شمال ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن، الأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم الإثنين، عن احتمالية عودة التقلبات الجوية على أغلب مناطق الشمال، بعد أن شهدت اعتدالا على مدار اليومين الماضيين واليوم.

وذكرت الأرصاد، أن من المتوقع أن يكون الطقس متقلبا وباردا نسبيا يوم الغد على أغلب مناطق الشمال مع رياح نشطة. ولفتت إلى أن الطقس سيشهد تكاثرا للسحب مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الشرقي الممتد من بنغازي وحتى درنة.

وقالت الأرصاد، إن الأجواء تبقى معتدلة هذا اليوم على أغلب المناطق خاصة، فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

وذكرت أن درجات الحرارة تتراوح على مناطق الشمال ما بين 17 إلى 23 درجة مئوية، أما على مناطق الجنوب فتتراوح ما بين 20 إلى 25 درجة مئوية.

وأضافت الأرصاد، أن الأجواء ستكون معتدلة ومستقرة نهاية الأسبوع على أغلب مناطق ليبيا.