دي مايو يلتقي ستيفاني وليامز لبحث الوضع في ليبيا

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التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، حيث أطلع الجانب الإيطالي على الوضع في ليبيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وبحسب الوكالة قال دي مايو “التقيت اليوم في روما المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز. لاطلاعنا على الوضع في ليبيا.

في حين اوضح أن إيطاليا تواصل العمل بأقصى قدر من الالتزام في هذا الملف”. مشددا على أن “الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي. واحترام حقوق الإنسان في ليبيا هي من أولويات إيطاليا.”

في حين لفت دي مايو إلى أن مسؤولية الآخرين هي الرسالة التي كررها البابا فرنسيس أمس، وكذلك في ليبيا. أنه من الملح مواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. فهو هدف يبقى في صميم عمل إيطاليا وتابع:” لن نتمكن من مواجهة هذه المأساة إلا بالبقاء متحدين وبأقصى قدر من مشاركة الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، ونحافظ على الاهتمام عاليا.”

وفي سياق ليس ببعيد أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الإثنين مقترح لجنة خارطة الطريق بشأن اعتماد خارطة الطريق.

في حين قال صالح خلال الجلسة الرسمية :”إن المادة الأولى في مشروع قرار لجنة خارطة الطريق. الذي اعتمده المجلس تنص على. أن تجرى الانتخابات خلال 14 شهراً. من تاريخ التعديل الدستوري”.

في حين أضاف أن المادة الثانية نصت على أن تتشاور لجنة خارطة الطريق. مع لجنة مجلس الدولة بشأن. التعديل الدستوري

في حين أكد أنه سيساهم في تضمين تحديد دقيق لتحقيق الاستحقاق الانتخابي. في إطار لا يتجاوز 14 شهراً.