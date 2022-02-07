دي مايو ووليامز يبحثان التطورات في ليبيا ويؤكدان على دعم العملية السياسية الشاملة

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التقى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بالعاصمة روما المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز، بهدف الاطلاع على آخر المستجدات بشأن الوضع في ليبيا.

وشدد دي مايو عقب اللقاء في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك. على أن إيطاليا تواصل العمل بأقصى قدر من الجهد. مشيرا أن الأولويات هي الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي واحترام حقوق الإنسان.

من جانبها قالت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز في بيان عبر صفحتها بـ تويتر أن اللقاء كان مثمرا مع وزير خارجية إيطاليا.

وأشارت وليامز أن اللقاء بحث أخر التطورات في ليبيا وأهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة.

وعبرتُ وليامز عن امتنانها لدعم إيطاليا الثابت لجهود الوساطة ومختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا.