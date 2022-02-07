خلال عرض ملف ترشحه..باشاغا يؤكد التزامه بجداول خارطة الطريق

أخبارليبيا24

أكد المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين التزامه التام بالجداول الزمنية التي سترد بخارطة الطريق.

وأعلن باشاغا خلال عرض ملف ترشحه أمام مجلس النواب اليوم عدم ترشحه لأي انتخابات مقبلة.

وأضاف المرشح لرئاسة الحكومة أنه سيعمل على تحقيق المشاركة السياسية الواسعة لكافة الليبيين، والتي ستكون على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة.

وتعهد بان حكومته ستعمل على توحيد كافة المؤسسات الليبية وعلى رأسها المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأكد باشاغا أن عامل الاستقرار العسكري والأمني سيعمل على تحقيق بناء الدولة الليبية لافتا إلى أن حكومته ستكون قادرة على أداء المهام الحكومية في كل المدن الليبية.

ورأى أن الأزمة في ليبيا سياسية بامتياز وليست تنفيذية، لافتا إلى أن ليبيا تعاني من عدم التوافق السياسي وليس لعدم وجود الكفاءات والكوادر التنفيذية.

وذكر أن ليبيا تستوعب الجميع ولا يستوعبها شخص أو مدينة، مشددًا على نسيان الماضي الأليم وتحقيق المصالحة الوطنية.