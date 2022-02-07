انفوجرافيك | إحصاء كورونا في ليبيا خلال شهر يناير 2022

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أصيب 39382 شخص بكورونا في ليبيا خلال شهر يناير 2022، كما تسبب الفيروس في وفاة 290 شخصًا.

جاء ذلك في إحصاءات أسبوعية نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض حول الوباء.

ووفقا للإحصاءات، فقد أجرى المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال الشهر الماضي، فحوصات على 174961 عينة ظهرت منها 39382 حالة موجبة، بنسبة 22.5 بالمائة من عدد العينات.

وأظهرت الإحصاءات وفاة 290 شخصا نتيجة إصابتهم بمرض كوفيد_19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.

وخلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2022 أجرى المركز الوطني لمكافحة الأمراض فحوصات لـ 32546 ظهرت منها 3699 إصابة موجبة. كما بلغ عدد الوفيات خلال ذلك الأسبوع 69 وفاة.

وفي الأسبوع الثاني، أجريت فحوصات على 31011 عينة ظهر منها 4072 حالة موجبة، كما توفي 57 حالة. وخلال الأسبوع الثالث أجريت فحوصات على 42723 عينة ظهر منها 9703 حالة موجبة، كما تم تسجيل 83 حالة وفاة.

أما في الأسبوع الأخير لشهر يونيو الماضي، فقد أظهرت الإحصاءات تسجيل 21908 إصابة من أصل 68681 عينة، إضافة إلى 81 وفاة.