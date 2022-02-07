اللافي يزور القبة للبحث عن توافقات مع عقيلة

أخبار ليبيا24

التقى، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في القبة مساء يوم أمس الأحد، وبحثا معا العملية السياسية في ليبيا.

وقال اللافي، إنه ناقش مع عقيلة صالح، سبل انجاح العملية السياسية باتفاق ليبي-ليبي على خارطة طريق يعتمدها مجلس النواب، لإجراء انتخابات حرة وشفافة، تحقق تطلعات الشعب الليبي، وتضمن انتقالا سلميا للسلطة في أقرب الآجال.

ووصف اللافي اللقاء بالناجح وأنهما أكدا على ضرورة اتخاد قرارات مصيرية، وفق آليات معتمدة ومتوافق عليها، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق بين الأطراف السياسية.

لجنة تعديل الإعلان الدستوري

وقرر، مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري. ثم إحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعا للدستور.

وقررت الجلسة، التي عقدت الثلاثاء برئاسة عقيلة صالح، أن تشكل اللجنة مع مجلس الدولة. على أن يكون غالبية أعضاءها من الخبراء، وبشروط محددة.

وأكد المجلس، أنه سيقوم بصياغة المقترحات ومن ثم سيحيلها إلى المفوضية العليا للانتخابات، للاستفتاء عليها كمشروع للدستور.