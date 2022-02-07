لأول مرة في تاريخها .. السنغال ترفع كأس أمم إفريقيا على حساب مصر

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توج المنتخب السنغالي بلقب بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح. في النهائي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، في الكاميرون.

وفاز منتخب السنغال على نظيره المصري بركلات الترجيح، خلال المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب باول بيا، في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

منتخب السنغال كان قريبا من التسجيل، عندما حصل على ركلة جزاء مبكرة، سددها ساديو ماني في الدقيقة السابعة، ولكن محمد أبوجبل تصدى لها بنجاح.

وواصل منتخب السنغال سيطرته على فعاليات المباراة، حيث أرسل العديد من الكرات العرضية، وسط تألق من الحارس المصري أبوجبل.

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، لجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي. غير أنه انتهى بالتعادل السلبي أيضا، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وحسم منتخب السنغال ركلات الترجيح لصالحه، لينجح في الحصول على بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وبات منتخب السنغال البطل رقم 15 لبطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما تعرض للهزيمة في نهائي نسختي 2002 و2019.