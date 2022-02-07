البيباص: سنعمل على تأسيس حكومة تمهد للانتخابات

7 فبراير، 2022 5:49 م
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خالد البيباص
خالد البيباص

أخبارليبيا24

أكد المرشح لرئاسة الحكومة خالد البيباص، اليوم الإثنين، أنه سيعمل على تأسيس حكومة تمهد للانتخابات وتعزز وحدة الدولة وتحِد من الصراعات وتحافظ على الأمن.

وأضاف خلال عرضه برنامجه الانتحابي في جلسة مجلس النواب فى طبرق، أن مشروع حكومته هو دستور أو قاعدة دستورية واحترام القانون وسلطة القضاء.

وتابع أن من أولويات حكومته سياسة خارجية متوازنة، وتسهيل عودة النازحين استتباب الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، والاهتمام بالتعليم والصحة.

وتعهد بالعمل على الحد من الانهيار الاقتصادي عبر ترشيد الإنفاق الحكومي، وعلى توفير كافة الخدمات العملية لإنجاز الانتخابات.

7 فبراير، 2022 5:49 م
15

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