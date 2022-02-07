البرلمان يستعد للاستماع لمترشحي الحكومة الجديدة

أخبار ليبيا24

يعقد، مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة رسمية ستخصص لعرض ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة والتأكد من توافر الشروط المطلوبة.

وأكد، النائب عبدالمنعم العرفي، لأخبار ليبيا24، إن جلسة اليوم ستخصص لعرض ملفات المتقدمين للترشح ودراسة برامجهم ومشاريعهم للفترة القادمة.

وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الأسبوع الماضي عقد جلسة للاستماع الى المرشحين في السابع من فبراير تليها جلسة يوم غد الثلاثاء الثامن من فبراير لاختيار رئيس للحكومة الجديدة.

المترشحين لخلافة الدبيبة

وحتى الآن لم يعلن مجلس النواب عن عدد المترشحين لخلافة الدبيبة، إلا أن جرى التأكيد على أن عدد من قدموا ملفاتهما هما وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا ورئيس منظمة سرت الوطن للاستقرار والسلم الاجتماعي مروان عميش.

الدولة يحذّر

كما أن بعض المصادر، تحدّثت عن نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق تقدم أيضا بأوراق ترشحه لرئاسة الحكومة.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مجلس النواب إلى اعتماد خريطة طريق متكاملة للمرحلة المقبلة.

وحذّر المشري، من أن تغيير السلطة التنفيذية بشكل منفرد من قبل مجلس النواب “سيؤدي إلى ولادة حكومة ميتة”.

وكان مجلس النواب قد قرر استبعاد مجلس الدولة من المشاركة في تزكية المترشحين للحكومة الجديدة.

وقال المشري، الأحد، إن “الاتفاق السياسي هو من جاء بمجلس النواب وجاء بالمجلس الأعلى للدولة. ولا يمكن لأي من المجلسين العمل منفردا دون الآخر”. واعتبر أن ذهاب مجلس النواب لتغيير الحكومة بـ”القفزة في الهواء”.

الدبيبة يرفض التسليم

من جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، استمرار حكومته في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات بحسب مخرجات اتفاق جنيف.

كما اعتبر الدبيبة، أن ما يقوم به مجلس النواب “محاولة يائسة لعودة الانقسام”، حسب وصفه.

وسبق لمجلس النواب أن أكد أن من حق الدبيبة الترشح من جديد للرئاسة الحكومة الجديدة إذا على تحصل على تزكية من أعضاء مجلس النواب.