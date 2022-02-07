إنفوجرافيك.. أسباب تخفيض إنتاج النفط كما أعلنها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط

7 فبراير، 2022 9:02 م
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أخبارليبيا24_إنفوجرافيك

أسباب تخفيض إنتاج النفط كما أعلنها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله

. تخفيض الإنتاج بمعدل 100 الف برميل

. عدم القدرة على تنفيذ مشروعات الصيانة

. الخزانات دمرتها الحروب

. تعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة

. ديوان المحاسبة عطل تنفيذ مشروعات ذات العلاقة بالخزانات

. عدم وجود سعات تخزينية وتوقف الملاحة البحرية في موانئ خليج سرت

. عدد الخزانات الخارجة عن الخدمة بميناء السدرة النفطي حوالي 11 خزان.

7 فبراير، 2022 9:02 م
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