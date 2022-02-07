إنفوجرافيك.. أسباب تخفيض إنتاج النفط كما أعلنها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط
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أسباب تخفيض إنتاج النفط كما أعلنها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله
. تخفيض الإنتاج بمعدل 100 الف برميل
. عدم القدرة على تنفيذ مشروعات الصيانة
. الخزانات دمرتها الحروب
. تعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة
. ديوان المحاسبة عطل تنفيذ مشروعات ذات العلاقة بالخزانات
. عدم وجود سعات تخزينية وتوقف الملاحة البحرية في موانئ خليج سرت
. عدد الخزانات الخارجة عن الخدمة بميناء السدرة النفطي حوالي 11 خزان.