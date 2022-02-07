أوغلو والمشري يؤكدان على ضرورة إجراء الانتخابات على أسس قانونية

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في مكتبه بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة.

وأكد تشاووش أوغلو عبر حسابه على تويتر إنه ناقش مع المشري “سبل ضمان وحدة ليبيا وإجراء الانتخابات على أساس دستوري”.

من جانبه قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة. أن الطرفان ناقشا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين. وسبل تعزيزها على جميع الاصعدة، بما يخدم مصالح الشعب الليبي والتركي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس. أن الطرفان أكدا حرصهما على ضرورة إجراء الانتخابات بليبيا في أقرب وقت ممكن. وذلك على أسس قانونية ودستورية سليمة.

ولفت المكتب الإعلامي للمجلس أن المشري اطمئن على صحة رئيس الجمهورية التركي “رجب أردوغان” وحرمه ووزير الدفاع. بعد إصابتهم بفيروس كورونا، حيث اكد وزير الخارجية أنهم بصحة جيدة.

وتأتي زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة بعد يوم من دعوته مجلس النواب إلى إقرار خارطة طريق للمرحلة المقبلة بالتوافق. وتجنب أي تصرفات أحادية قد تؤدي إلى تقويض العملية السياسية.