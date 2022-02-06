مواطن في أجدابيا يعثر على “وزغ” في رغيف خبز

أخبارليبيا24

أعلن فرع جهاز الحرس البلدي أجدابيا أن مواطنًا أبلغ عن عثوره على “وزغ” “أبوبريض” في رغيف خبز اشتراه من أحد المخابز.

وأضاف الفرع أن المواطن حضر الي فرع جهاز الحرس البلدي أجدابيا وقام بتقديم بلاغ بالحادثة.

وأشار إلى أنه على الفور تحركت دوريات الفرع إلى المخبز وبعد التفتيش اتضح أنه لاتتوافر بداخل المخبز أدنى الشروط الصحية والنظافة.

وأكد. أنه تم قفل المخبز بالشمع الأحمر ومصادرة الطواجين. وإحالة صاحب المخبز إلى وحدة التحقيق للاستدلال معه وإيداعه بالسجن لحين عرضه على النيابة العامة.