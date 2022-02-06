متهما إياه بخدمة أطراف معينة.. الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء

أخبار ليبيا 24

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أنه يخدم أطرافًا معينة بعيدًا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال سعيد، خلال زيارة مقر وزارة الداخلية، “ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”. مشيرًا إلى أن “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات”.

وأضاف سعيد، الذي أعلن في 25 يوليو تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد. “سنعمل على وضع مرسوم موقت للمجلس الأعلى للقضاء”.

وأكد الرئيس التونسي أن “أموالًا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات.. هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون”.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية حسب الدستور.

ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء. ويأتي قرار سعيد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء وإثر تواتر دعوات بحل المجلس وتطهير القضاء من قبل انصاره.