ليلة لا تنسى.. الكاميرون تحصد برونزية أمم أفريقيا بفوز مثير على بوركينا فاسو

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لم ترض أسود الكاميرون “الخروج من المولد بلا حمص” في بطولة أمم أفريقيا التي تنظمها بلادهم، حيث حصد المنتخب الكاميروني المركز الثالث بالبطولة بعد صعب على منتخب بوركينا فاسو.

وحققت الكاميرون الجريحة من لقاء نصف النهائي مع مصر برونزية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزها بوركينا فاسو بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3.

عودة تاريخية 🔙 ليلة لن ينساها أسود الكاميرون بعد تحقيقهم الميدالية البرونزية في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 أمام خيول بوركينا يسيناريو أكثر من رائع 🦁#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @FecafootOfficie pic.twitter.com/KAWa7HbPlT — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 5, 2022

تأخر بثلاثة أهداف

وتقدمت بوركينا فاسو خلال المباراة بـ 3 أهداف على التوالي جاءت عن طريق ستيف ياغو في الدقيقة 24 والدقيقة الـ 43 (هدف عكسي لحارس منتخب الكاميرون أندريه أونانا) و49 عن طريق جبريل أوتارا.

هدف! ⚽️ 🇧🇫 بوركينا فاسو 3-0 الكاميرون 🇨🇲 جبريل واتارا يضيف الهدف الثالث لصالح الخيول برأسية متنقنة 🥅#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #BFACMR pic.twitter.com/5OT0bYB8fw — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 5, 2022

الكاميرون تقلب النتيجة

وبعد تلقيها للأهداف الثلاثة انتفضت أسود الكاميرون أمام بوركينا فاسوا حيث استطاعت التعديل. عن طريق ستيفن باهكوين في الدقيقة 71 وفنسان أبو بكر في الدقيقتين 85 و87.

هدف! ⚽️ 🇧🇫 بوركينا فاسو 3-3 الكاميرون 🇨🇲 يا لها من مباراة رائعة، فينسينت أبو بكر يعود في النتيجة للأسود 🥅#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #BFACMR pic.twitter.com/riXsWCMJgk — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 5, 2022

وبعد انتهاء الزمن الأصلي للمواجهة والذهاب لركلات الترجيح. سجل للمنتخب الكاميروني فنسان أبو بكر ومومي نجاماليو وكارل توكو إكامبي وبيير مالونغ وأمبرويس أويونغو.

بينما سجل لمنتخب بوركينا فاسو عيسى كابوري وسومايلا أوتارا وستيف ياغو، وأضاع إبراهيم توري.