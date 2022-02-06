ليلة لا تنسى.. الكاميرون تحصد برونزية أمم أفريقيا بفوز مثير على بوركينا فاسو

6 فبراير، 2022 12:55 ص
4

.أخبار ليبيا24

لم ترض أسود الكاميرون “الخروج من المولد بلا حمص” في بطولة أمم أفريقيا التي تنظمها بلادهم، حيث حصد المنتخب الكاميروني المركز الثالث بالبطولة بعد صعب على منتخب بوركينا فاسو.

وحققت الكاميرون الجريحة من لقاء نصف النهائي مع مصر برونزية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزها بوركينا فاسو بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3.

تأخر بثلاثة أهداف

وتقدمت بوركينا فاسو خلال المباراة بـ 3 أهداف على التوالي جاءت عن طريق ستيف ياغو في الدقيقة 24 والدقيقة الـ 43 (هدف عكسي لحارس منتخب الكاميرون أندريه أونانا) و49 عن طريق جبريل أوتارا.

الكاميرون تقلب النتيجة

وبعد تلقيها للأهداف الثلاثة انتفضت أسود الكاميرون أمام بوركينا فاسوا حيث استطاعت التعديل. عن طريق ستيفن باهكوين في الدقيقة 71 وفنسان أبو بكر في الدقيقتين 85 و87.

وبعد انتهاء الزمن الأصلي للمواجهة والذهاب لركلات الترجيح. سجل للمنتخب الكاميروني فنسان أبو بكر ومومي نجاماليو وكارل توكو إكامبي وبيير مالونغ وأمبرويس أويونغو.

بينما سجل لمنتخب بوركينا فاسو عيسى كابوري وسومايلا أوتارا وستيف ياغو، وأضاع إبراهيم توري.

 

 

الوسوم
6 فبراير، 2022 12:55 ص
4

مقالات ذات صلة

تقرير برنامج شبكة الجزيرة (المسافة صفر) بعنوان أموال سرت

6 فبراير، 2022 12:21 ص
وفاة الطفل ريان

في بيان أحزن العالم.. المغرب يعلن وفاة الطفل ريان

6 فبراير، 2022 12:11 ص
(صورة تعبيرية) فرار 8 سجناء من سجن الكويفية ببنغازي

هروب سجناء من سجن الكويفية ببنغازي والنيابة تحبس مسؤولين بالسجن احتياطيا

5 فبراير، 2022 10:36 م
الفوبيا .. متى تصبح مرضا

الفوبيا .. متى تصبح مرضا وكيف يمكن مواجهتها؟

5 فبراير، 2022 9:10 م
زر الذهاب إلى الأعلى