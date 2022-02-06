في بيان أحزن العالم.. المغرب يعلن وفاة الطفل ريان

6 فبراير، 2022 12:11 ص
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وفاة الطفل ريان
وفاة الطفل ريان

أخبار ليبيا24

بعد جهود مضنية منذ يوم الأربعاء الماضي على أمل إخراجه حيا خرج الطفل ريان وسط مشهد مهيب متوفيا من عمق بئر مهملة في منطقة تمروت بالقرب من مدينة شفشاون بشمال المغرب.

وفي مشهد أحزن العالم كله نقلت جثة الطفل بواسطة سيارة إسعاف بعد أن تمكنت الفرق التي تولت عملية إخراجه من البئر السحيقة لمدة خمسة أيام متواصلة.

الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل

وعلى إثر الحادث المفجع أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان، إذ ذكر أن الملك محمد السادس. أجرى اتصالا هاتفيا مع والدي الطفل خالد أورام، ووسيمة خرشيش. أعرب فيه عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرنه في هذا المصاب الأليم.

حزن على وفاة ريان

وأعرب الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي عن حزنهم العميق لوفاة الطفل ريان مبتهلين إلى الله أن يجعله شفيعا لوالديه في الجنة.

 

محاولات حثيثة لإنقاذه

وكانت فرق الإنقاذ حاولت خلال الخمسة أيام الماضية دون كلل أو ملل تأمين إخراج الصغير حيًا. فيما توافد الآلاف على المنطقة الجبلية. تضامنا مع ريان منذ تداول أنباء وقوعه الذي أحدث تلاحما وتعاطفا في المغرب وفي شتى بقاع الأرض.

وسقط الطفل ريان البالغ 5 سنوات في بئر يمتد عمقها لنحو 35 مترًا بالقرب من منزل أسرته بالقرب من مدينة شفشاون شمالي المغرب.

وكشفت مصادر طبية مغربية عن إصابة الطفل بكسور متفرقة في جسده بعد إجراء فحوص طبية أولية.

وعلى مدى الأيام الماضية عملت فرق الإنقاذ على تزويد ريان بالماء والأوكسجين، كما قامت بعمل حفرة عميقة بواسطة الجرافات تبعتها أعمال حفر يدوي بشكل أفقي بهدف الوصول إليه تفاديا لحدوث انهيارات حول البئر.

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6 فبراير، 2022 12:11 ص
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