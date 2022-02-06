عصام الجهاني: جلسة النواب في طرابلس تشاورية ولا أؤيد انعقادها

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قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني في تصريحات صحافية رصدها أخبار ليبيا24 أن جلسة النواب في طرابلس تشاورية ولكنني لا أؤيد انعقادها.

واوضح الجهاني أن الدعوة للجلسة ستعطي انطباعا بالانقسام في المجلس، وقد تعيدنا للمربع الأول.

ونوه إلى أن رئاسة البرلمان أعلنت منذ عدة أسابيع أن الجلسة في حال انعقاد دوري ولا تحتاج إلى دعوة. وهي جلسة معلقة.

وفي سياق متصل قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، إن المتقدمون للترشح لرئاسة الوزراء حتى الآن ثلاثة وهم فتحي باشاغا وأحمد معيتيق ومروان عميش، لافتا إلى أنه قد تكون هناك أسماء أخرى.

وأوضح الزغيد في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، سنبحث ملفات المتقدمين ومشروعهم لرئاسة الحكومة ونستمع لهم. ومجلس النواب سيختار من بينهم شخص يتولى منصب رئاسة الوزراء.

في حين أشار الزغيد أن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يقوم بمهامه لإرضاء المواطنين أولاً ومجلس النواب ثانياً.

ودعا الزغيد، الحكومة الجديدة أن تمارس عملها من مدينة سرت وسط ليبيا. لافتا أن بها مقار ومطار وميناء. مشيرا أن مجموعة العشرة “اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)” مقرها سرت. وهي من تقوم بتأمين الحكومة، لأن العمل مع وجود المليشيات وما تقوم به من أعمال سيصعب العمل في طرابلس، حتى يتم دمجهم كأفراد إلى المؤسسات العسكرية والأمنية.

في حين أوضح أن الجلسة التي ستعقد في طرابلس ودعا لها النائب الأول فوزي النويري هي جلسات تشاورية فقط. وليست جلسات رسمية. فالجلسات الرسمية لمجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء. وباقي الأيام تعمل بها اللجان المنبثقة عن المجلس النواب بشكل منتظم.