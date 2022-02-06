جوجل كروم يعلن عن تغيير شعاره لأول مرة منذ 8 سنوات

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أعلن متصفح “جوجل كروم” على الإنترنت عن تغيير شعاره لأول مرة منذ 8 سنوات كشف مصمم “جوجل كروم“، إلفين هو، عن نظرة أولية على إعادة تصميم الشعار، وذلك في سلسلة من التغريدات على “تويتر”، فضلا عن الأفكار الكامنة وراء التغييرات الدقيقة للغاية.

وفي الشعار الجديد، أزالت “جوجل” الظلال التي كانت جزءا من نسخة عام 2014.واختارت تصميما مسطحا يتماشى مع منتجات الشركة الأخرى.

كما أن “جوجل” غيّرت نسب الرمز أثناء تفتيح الألوان الفردية التي يتكون منها، لكن التغيير الأكثر تأثيرا. الذي أدخلته الشركة هو أنها أضافت تدرجات دقيقة إلى الأجزاء الخضراء والحمراء من الشعار.

يقول إلفين هو إن شركة “جوجل” وجدت أن ظلالا معينة من هذين اللونين تنتج “اهتزازا مزعجا للألوان”. عند وضعها بجانب بعضها البعض، وأكد أن التصميم الجديد “يسهل وصول العين إليه بشكل أكبر”.

ومن الممكن رؤية الشعار الجديد لـ”جوجل كروم” في حال استخدام “كروم كاناري”، وهو الإصدار المطور من “كروم”، لكنه سيتم طرحه لكافة المستخدمين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يختبر متصفح البحث “جوجل كروم”، على أجهزة “أندرويد” في الوقت الحالي، ميزة قد تبدو صغيرة، لكنها ‏ستمنع مستخدميه من الوقوع في خطأ كبير.‏

ويحمل إصدار قناة “كاناري” من متصفح “كروم 100” لنظام “أندرويد” علامة إعدادات جديدة. تسأل المستخدمين إذا كانوا يرغبون بالفعل في إغلاق كافة علامات التبويب في وقت واحد. وذلك في حال أن ضغطوا على ذلك بالخطأ. وذلك لحفظ العديد من عمليات البحث، وفقا لموقع “أندرويد بوليس”.