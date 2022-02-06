العرفي : جلسات البرلمان القادمة ستخصص لموضوع الحكومة الجديدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن جلستي البرلمان غداً الإثنين وبعد الغد الثلاثاء، ستخصص لموضوع الحكومة. ومعرفة عدد المتقدمين للترشح، ودراسة برامجهم.

وأوضح العرفي لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن تسعى الفرصة للمرشحين لتقديم برامجهم ومشاريعهم للفترة القادمة. والاستماع لهم لنعرف المدد وأزمنتهم المحددة. حول التجهيز للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

وأضاف أن المرشحين سيقدمون آلية توحيد المؤسسات والدفع بملف المصالحة الوطنية. وجبر الضرر وعودة النازحين في الداخل إلى مدنهم والمهجرين في الخارج إلى أرض الوطن.

وأضاف العرفي، أن أبرز ملف للمرشحين تفكيك المليشيات المسلحة وضم أفراد المؤسستين الأمنية والعسكرية. وخلق فرص عمل لهم بمؤسسات الدولة الأخرى، لافتاً أن المهمة ليست بالسهلة.

وأشار إلى أن هناك تفاهمات قائمة حول تغيير الحكومة الحالية والخطوة ليس جزافاً. مؤكداً أن تغيير الحكومة الحالية أصلح أمر واجب.

وشدد أنه على رئيس الحكومة القادم يجب أن يلتزم أمام الشعب الليبي بالتزام مكتوب ويشهد عليه الجميع. ليس التزام أخلاقي وأدبي بأن لا يتقدم للانتخابات القادمة لا البرلمانية ولا الرئاسية.