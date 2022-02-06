إسبانيا تفكك شبكة دولية لتمويل داعش في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

وضعت الشرطة الإسبانية، ثلاثة متهمين اعتقلتهم بتهمة تمويل الإرهاب في ليبيا، تحت تصرف رئيس محكمة التعليمات المركزية في المحكمة العليا الإسبانية.

ونقل موقع 218، عن صحيفة “يورو ويكلي نيوز”، أن الشرطة الإسبانية اعتقلت المتهمين الثلاثة، الثلاثاء الماضي. لمشاركتهم في تمويل الإرهاب في ليبيا، واحد في فلنسيا، واثنان في برشلونة وجيرونا. دون كشف جنسياتهم.

وأوردت الصحيفة أن الثلاثة اعتقلوا في إطار تعاون بين ضباط المعلومات الإقليمية، المخابرات الداخلية. في سان سيباستيان، وبيلباو وفلنسيا، مع يوروبول على المستوى الأوروبي.

وحسب التقرير، أسفر التحقيق عن كشف شبكة أعمال معقدة دولياً، لتحويل وتوفير الأموال في ليبيا لداعش.