إسبانيا تفكك شبكة دولية لتمويل داعش في ليبيا

6 فبراير، 2022 9:08 م
3
الشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية

أخبار ليبيا 24 – خبر  

وضعت الشرطة الإسبانية، ثلاثة متهمين اعتقلتهم بتهمة تمويل الإرهاب في ليبيا، تحت تصرف رئيس محكمة التعليمات المركزية في المحكمة العليا الإسبانية.

ونقل موقع 218، عن صحيفة “يورو ويكلي نيوز”، أن الشرطة الإسبانية اعتقلت المتهمين الثلاثة، الثلاثاء الماضي. لمشاركتهم في تمويل الإرهاب في ليبيا، واحد في فلنسيا، واثنان في برشلونة وجيرونا. دون كشف جنسياتهم.

وأوردت الصحيفة أن الثلاثة اعتقلوا في إطار تعاون بين ضباط المعلومات الإقليمية، المخابرات الداخلية. في سان سيباستيان، وبيلباو وفلنسيا، مع يوروبول على المستوى الأوروبي.

وحسب التقرير، أسفر التحقيق عن كشف شبكة أعمال معقدة دولياً، لتحويل وتوفير الأموال في ليبيا لداعش.

6 فبراير، 2022 9:08 م
3

مقالات ذات صلة

متهما إياه بخدمة أطراف معينة.. الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء

6 فبراير، 2022 7:21 م

المنفي يبحث مع بوغدانوف تطورات الوضع السياسي في ليبيا

6 فبراير، 2022 6:53 م

القبض على سوري حاول تقديم رشوة لجهة أمنية لتسهيل تجارة الكوابل النحاسية

6 فبراير، 2022 6:45 م

مدرسة المدفعية والصواريخ بالرجمة تُخرج دفعة جديدة

6 فبراير، 2022 6:35 م
زر الذهاب إلى الأعلى