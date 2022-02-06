أخبارليبيا24_متابعات

تحقيق: تقرير برنامج شبكة الجزيرة (المسافة صفر) بعنوان #أموال_سرت

التاريخ: 28 أكتوبر 2013 .

المكان : سرت.

التشريعي: المؤتمر الوطني العام.

رئيس المؤتمر: محمد المقريف.

التنفيذي: الحكومة الليبية المؤقتة.

رئيس الحكومة: علي زيدان.

وزير الدفاع : تمت إقالة محمد البرغثي شهرين قبل العملية.

رئيس الأركان : يوسف المنقوش

في حين كانت كل مفاصل الدولة تحت سيطرة مثلث الشر (الإخوان – المقاتلة – أنصار الشريعة) سرت بعينها لم تكن تحت سلطة الدولة بحكم سيطرة أنصار الشريعة فلم يكن يوجد اي سلطة للداخلية في المدينة.

الجزيرة وكالعادة تنشر تقرير عن الواقعة وتتهم فيها كتيبة الجالط (المنتمية لقبيلة الفرجان حسب زعمها) والتي ادعت تبيعتها للمشير خليفة حفتر وقتها. في تزوير واضح لتسلسل الاحداث بالتواريخ وازمنة حدوث الوقائع في محاولة منها في لصق الاتهامات بالجيش الليبي وقيادته المتمثلة في المشير خليفة حفتر.

في حين كانت تلك الحقبة لم يكن للمشير خليفة حفتر اي دور في المشهد العسكري والسياسي في الوقت التي كانت المليشيات مستبيحة كافة المؤسسات والمدن وتعيث فيها فساداً وقد لجأ الليبيون للمشير لعودته لقيادة القوات المسلحة في ليبيا وتخليصها من المليشيات والمجموعات الإرهابية المتمثلة في المليشيات الاخوانية وجماعة الليبية المقاتلة ومجموعات أنصار الشريعة.

الجزيرة وتزييف الحقائق

شبكة الجزيرة دأبت على إحداث الفتن وتزوير الحقائق في ليبيا منذ أحداث 17 فبراير في سنة 2011. لتحقيق مأرب كثيرة منها زعزعة الاستقرار في البلاد وتمكين الجماعات الإرهابية من مقاليد الحكم في ليبيا. وهي التي استغلت ثورة الشعب لتحويل أهدافها لإيصال جماعة الاخوان المسلمين المدعومة من قطر وتركيا. للتحكم في القرار السياسي والاقتصادي والاستراتيجي للبلاد وهذا الي قامت القوات المسلحة بقيادة المشير بمنعه وإنهاء التأثير السياسي والعسكري لقطر في ليبيا. وعودة السيطرة لمساحة تمثل 95% من البلاد تحت سيطرة القوات المسلحة. والخاضعة للقيادة العامة للجيش الليبي وهذا ما زاد من كراهة دولة قطر وشبكة الجزيرة. المسخرة من وزارة الخارجية القطرية لشن كافة الحملات الكاذبة على الجيش الليبي.

في حين حتى الاحداث ما قبل عملية الكرامة التي بدأت في 15 مايو 2014 اتهمتها الجزيرة بأنها سبب أحداث عادت لأعوام 2012 و2013. في محاولات اصبحت باهتة ومكشوفة للجميع. بحيث تلقى شعبية من قلة من متابعيها المؤيدون لإعلام التيار السياسي فقط. لأنه مهاجم للجيش الليبي.

في حين ماهو مثير للاهتمام هو ضعف الأعلام الليبي في الرد على هذا التقارير. التي تعتبر في مجال العمل الإعلامي بالتدليس والتزييف للأحداث. ووجود مرجع تاريخي مزور لا يمت للتاريخ بصلة.