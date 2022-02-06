المنفي يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني في أديس أبابا

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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس السبت، على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، رئيس الوفد الفلسطيني لقمة الاتحاد الإفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين، بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على الموقف الثابت لليبيا في دعم الشعب الفلسطيني. من خلال الدعم السياسي المستمر لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وعاصمتها القدس، ومناصرتها اللامحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل بحث، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر الاتحاد الأفريقي، مع رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، تنسيق المواقف بين البلدين الجارين في مداولات القمة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بملف الأمن والسلام.

وجرى الاجتماع، على هامش مشاركتهما في قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال المجلس الرئاسي، إن المباحثات تناولت ملف الهجرة غير الشرعية، للحد من هذه الظاهرة، بدعم دول جنوب الصحراء بمشاريع تنموية، إضافة إلى حماية حقوق المهاجرين إنسانيا وصحيا.

وأضاف، أن الرئيسان بحثا عودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى المقر الرسمي للتجمع بالعاصمة طرابلس.

وذكر، أنه تم الاتفاق على طرح مقترح بعقد قمة طارئة للتجمع في إحدى الدول الأعضاء خلال شهر مارس القادم بالمغرب.

في حين كان المنفي قد التقى السبت بمقر الاتحاد الإفريقي، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ممثل تونس في قمة الاتحاد الإفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”.

اللقاء جاء على هامش مشاركة المنفي في قمة الاتحاد الإفريقي، وذلك لتنسيق مواقف البلدين الشقيقين في مداولات القمة الإفريقية. كما بحث اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين. وسُبل تطويرها ودعمها، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.