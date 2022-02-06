المنفي يبحث مع بوغدانوف تطورات الوضع السياسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بارك المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، خطوات المجلس الرئاسي التي تهدف إلى الوصول لمصالحة وطنية شاملة في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع بوغدانوف، اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وذلك على هامش حضورهما قمة الاتحاد الأفريقي.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أكد بوغنداف أن المجلس الرئاسي يمثل وحدة ليبيا وأقاليمها الثلاثة.

وأبدى بوغدانوف للمنفي خلال اللقاء دعمه لجميع الخطوات التي تفضي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. من أجل السلام والاستقرار والوصول إلى الانتخابات. مثمنًا جهود المجلس الرئاسي لتوحيد مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العسكرية.

بدوره أكد المنفي للمبعوث الروسي، حرص المجلس الرئاسي على الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية. وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، ويقبل بنتائجها كل الأطراف. وتأسيس مصالحة وطنية شاملة سياسية واجتماعية واقتصادية.