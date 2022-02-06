المنفي وبازوم يبحثان على هامش القمة الأفريقية عقد قمة طارئة لتجمع دول “س.ص”

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بحث، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر الاتحاد الأفريقي، مع رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، تنسيق المواقف بين البلدين الجارين في مداولات القمة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بملف الأمن والسلام.

وجرى الاجتماع، على هامش مشاركتهما في قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ملف الهجرة

وقال المجلس الرئاسي، إن المباحثات تناولت ملف الهجرة غير الشرعية، للحد من هذه الظاهرة، بدعم دول جنوب الصحراء بمشاريع تنموية، إضافة إلى حماية حقوق المهاجرين إنسانيا وصحيا.

وأضاف، أن الرئيسان بحثا عودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى المقر الرسمي للتجمع بالعاصمة طرابلس.

وذكر، أنه تم الاتفاق على طرح مقترح بعقد قمة طارئة للتجمع في إحدى الدول الأعضاء خلال شهر مارس القادم بالمغرب.