اللافي يبحث دور هيئة الأوقاف في المصالحة الوطنية

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بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد احميدة العباني، مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمهد الطريق لاستقرار ليبيا، والدور المحوري للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الجانب، من خلال منابر المساجد والوعاظ.

أكد العباني حرص الهيئة على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي. من خلال الإدارات المختصة، وعبر أئمة المساجد والوعاظ، للحث على المصالحة. من خلال الخطاب الديني، الذي ينبذ الفرقة. ويدعو لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، لضمان أمن واستقرار ليبيا.

وفي سياق متصل استعرضت لجنة وضع الأطر القانونية، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد، برئاسة عضو المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، الشكل العام لمشروع قانون المصالحة الوطنية.

وأكد اللافي استمرار العمل على وضع الأطر القانونية، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية. التي تحقق العدالة الانتقالية.

في حين شدد المجتعمون على ضرورة التركيز على الخطاب الإعلامي الذي يحث على المصالحة الوطنية. وينبذ خطاب الكراهية، نظراً لأهميته في تنوير الرأي العام حول دور المصالحة. وتأكيدهم الاستمرار في عقد الاجتماعات، لصياغة القوانين التي تساهم في نجاح المصالحة الوطنية تمهيدا لإحالتها للبرلمان لاعتمادها.

في حين يشار إلى أن الاجتماع كان بحضور المختصين في المجال القانوني وبمشاركة أساتذة قانونيين عبر تقنية الفيديو.

وفي شأن أخر التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس السبت، على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، رئيس الوفد الفلسطيني لقمة الاتحاد الإفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين، بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”.