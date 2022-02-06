الكهرباء توضح أحد أهم أسباب معوقات إنتاج الطاقة

أخبارليبيا24

أوضحت الشركة العامة للكهرباء. أن عملية إنتاج الطاقة تمر عبر سلسلة من العمليات المعقدة والمترابطة والمبنية على بعضها البعض بشكل تراتبي ومتزامن.

وأضافت الشركة. أن أي قصور في إحدى تلك العمليات يسبب خللًا في باقي العلمية من بدايتها حتى وصولها إلى المواطن كطاقة جاهزة للاستخدام في كل الظروف.

وأشارت. إلى أن تأخر ناقلة وقود في الرسو فإن هذا سيؤدي إلى ضغف أو نقص في تزويد إحدى المحطات بالوقود الضروري لعملية الإنتاج.

وأفادت. أن نتاج الشركة العامة للكهرباء للطاقة يتأثر بشكل مباشر بعوامل عدة كما هو الحال في شأن مؤسسات أخرى كالنفط.

ولفتت إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط. أعلنت توقف تصديرها للنفط لعوامل موضحة أنه من أهم المعوقات الخارجة عن إرادة الشركة صوب تحقيق المستهدف من الطاقة المنتجة.

يشار إلى أن ليبيا تعاني من سنوات عدة من أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة. دون تمكن حل هذا الملف من قبل أيًا من الحكومات المتعاقبة رغم صرف مبالغ كبيرة.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن اضطرارها إلى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط الوطني بمعدل 100 ألف برميل نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب.