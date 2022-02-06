الكاف يعلق على المنتخب المصري قبل مواجة السنغال ” أعلى درجات التركيز”

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غرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، اليوم الأحد، عن المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال في نهائي أمم أفريقيا، المقررة مساء اليوم حيث سلط “كاف” الضوء على تدريبات المنتخب المصري الأخيرة قبل اللقاء المرتقب مع نظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، حيث نشر صورا لتدريبات المنتخب. معلقا عليها بـ “أعلى درجات التركيز، التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021″.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب “باول بيا ستاديوم”. في العاصمة الكاميرونية ياوندي. وهو الملعب نفسه الذي شهد تفوق مصر على فريق الأسود غير المروضة.

وتأهل المنتخب المصري لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، عقب فوزه على نظيره الكاميروني 3 /1 بضربات الترجيح. في مباراة قبل النهائي، في وقت نجح المنتخب السنغالي في التأهل للمباراة النهائية، عقب فوزه على بوركينا فاسو 3 /1.

وفي سياق متصل قال محمد صلاح، قائد المنتخب المصري لكرة القدم، أمس السبت. إن جميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة النهائية أمام السنغال، فى نهائى كأس الأمم الأفريقية.

ونقلت بوابة الأهرام، عن صلاح خلال المؤتمر الصحفى للمباراة النهائية أمام السنغال. أن لاعبي منتخب مصر سيقومون بفعل كل شيء لحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، وإسعاد الشعب المصري.

وذكر نجم فريق ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، أن اللاعبين المصريين لا يفكرون في الإرهاق جراء توالي المباريات. قائلا: “إن فكرنا في الإرهاق فنحن نتذكر الجمهور المصري الذي يصبح سعيدا بسببنا وسنفعل كل شيء للفوز”.