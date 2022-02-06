القبض على سوري حاول تقديم رشوة لجهة أمنية لتسهيل تجارة الكوابل النحاسية

أخبار ليبيا 24

ألقت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد. القبض على سوري وشقيقه حاولا تقديم رشوة لإحدى الجهات الأمنية التابعة للوزارة مقابل تسهيل عملهما في تجارة النحاس وكوابل الكهرباء، مؤكدة أن العملية جرت بالتنسيق مع النيابة العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المتهم الأول في القضية ويدعى “أبوخلف سوري الجنسية”. أُلقي القبض عليه خلال حملة قامت بها قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق في الأيام الماضية. لمداهمة هناجر الخردة التي تمتهن تجارة نحاس الكوابل الكهربائية في منطقة سيدي سليم وشارع الأسلاك.

وأوضحت الوزارة إن المسؤولين عن هذه الهناجر تمكنوا من الهروب قبل لحظات من الوصول إليهم. لكن ألقي القبض على أبوخلف السوري الذي وصفته بأنه أحد رؤوس الفساد في تجارة نحاس والكوابل الكهربائية.

وقالت الوزارة إن أبوخلف السوري عرض خلال التحقيق معه مبلغ مليون ونصف المليون دينار. والدخول في شراكة وتوفير الحماية له من قبل قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق مقابل 100 ألف دينار شهريًا.

وأكدت الوزارة أن أبوخلف السوري أُلقي القبض عليه في كمين محكم أثناء استلام الجزء الأول من المبلغ وقيمته 100 ألف دولار و380 ألف دينار. جرى إعداده بعد التنسيق مع النيابة العامة. كما أكدت القبض على شقيقه الذي قام بإحضار المبلغ. وإحالتهما رفقة المبلغ المضبوط إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.