الرئيس التونسي يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء

أخبار ليبيا24

أعلن، الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلى أن التونسيين سيخرجون اليوم الأحد لإحياء ذكرى استشهاد شكري بلعيد وسيطالبون بحل هذا المجلس.

وقال، في تسجيل مصور، إنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس الأعلى للقضاء. وأضاف إن قضية اغتيال شكري بلعيد تم التلاعب بها لسنوات عديدة من قبل عدد من القضاء الذين لا مكان لهم في قصور العدالة إلا كمتهمين.

جاء ذلك خلال زيارة مقر وزارة الداخلية حيث التقى وزير الداخلية وعدد من المسؤولين بالوزارة. وأضاف، ليست هذه القضية الأولى التي يحاولون طمس معالمها لسنوات وإبقائها على الرفوف، حتى لا يعرف الشعب الحقيقة.

حق التظاهر

وأكد سعيد على أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى. الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون. سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.

كما شدّد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.

وقال سعيد، أن الرئاسة لا تتدخل في القضاء أبدا، بالرغم من أن الإمكانية كانت متاحة لملاحقة المجرمين. الذين لا يعرفون إلا السب والشتم والكذب والافتراء والتواطئ مع الخارج لضرب الدولة التونسية.

واستطرد، لكننا لن نتركهم للعبث بالدولة التونسية والشعب التونسي. وقال “لن نترك تونس ولن نترك التونسيين انطلاقا من المسؤولية التي نتحملها”.