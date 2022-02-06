الأهلي بنغازي يهنئ نجمه حامد الثلبة بعقد القران

6 فبراير، 2022 2:15 ص
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أخبار ليبيا24

هنأت، إدارة النادي الأهلي بنغازي، اليوم الأحد، نجم ومتوسط دفاع الفريق الأول لكرة القدم حامد الثلبة بمناسبة عقد قرانه.

وأعرب الأهلي بنغازي، تغريدة على تويتر، عن أمنياته للاعب حامد الثلبة بحياة سعيدة مليئة بالمحبة والمودة.

حامد الثلبة في سطور

ويعد حامد الثلبة من مواليد 1995، حاليا أحد أبرز نجوم الأهلي بنغازي، حيث استطاع قيادة فريقه للفوز، في آخر جولة من ذهاب المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز، على الغريم التقليدي النصر في ديربي بنغازي.

وحمل فوز الأهلي بنغازي على النصر توقيع الثلبة لهدف الفوز من ركلة جزاء نفّذها بنجاح.

وبدأ الثلبة مسيرته الكروية مع فريق التعاون إجدابيا، حيث لعب ضمن لفئات الأشبال والشباب حتى عام 2012، ثم انتقل لفريق الاتحاد ولعب مع فريق الرديف والصف الثاني ومع الفريق الأول في ثلاث مباريات.

بعدها انتقل لتعزيز فريق النصر ولعب له ثلاثة مواسم متتالية. تُوّج خلالها مع النصر ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم، للموسم الرياضي 2017 – 2018.

وانضم الثلبة إلى صفوف الأهلي بنغازي بداية من الموسم الكروي 2020/ 2021.

6 فبراير، 2022 2:15 ص
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