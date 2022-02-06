أمواج البحر في الزويتينة تقذف 21 كيلو غراما من مخدر الحشيش

أخبار ليبيا 24

لا زالت أمواج الشواطئ في لليبيا تقذف كميات مختلفة من مخدر الحشيش في شواطئ عدة من مدن ليبية بالمنطقة الشرقية.

حيث قام جهاز الأمن الداخلي، اليوم الأحد، بتسليم فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إجدابيا. حوالي 21 كليو غراما من مخدر الحشيش. وذلك بعد أن عثرت عليها إحدى دوريات الأمن الداخلي على شاطئ البحر في منطقة الزويتينة.

وبحسب مكتب الإعلام بفرع جهاز مكافحة المخدرات عبر صفحته بـ فيسبوك. فإن جهاز الأمن الداخلي سلم كمية من مخدر الحشيش تقدر بنحو 21 كيلو غرامًا. إلى فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا. بعد أن عثر عليها على شاطئ البحر في منطقة الزويتينة الواقعة 25 كيلو مترًا شرق أجدابيا.

وتعد هذه الكمية هي الثالثة من مخدر الحشيش التي يتم العثور عليها على شاطئ البحر في منطقة الزويتينة، والتي يقذفها البحر في عدة مناطق ليبية.