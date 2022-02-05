10مليون مكافأة للاعبي منتخب مصر في حال فوزهم بأمم أفريقيا

أخبارليبيا24_متابعات

رصد رجل أعمال مصري 10 مليون جنيه مكافأة للاعبي منتخب مصر، تحفيزا لهم على الفوز ببطولة أمم أفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.

وحسب موقع “يلاكورة”، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الرياضة المصري أشرف صبحي ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، يوم الجمعة.

وأوضح رجل الأعمال المصري أن ذلك إهداء للاعبي المنتخب تشجيعا لهم وتقديرا لأدائهم وجهدهم وإنجازهم الذي يحققونه بالبطولة.

وفي السياق، أكد وزير الرياضة المصري أن المكافأة التي سيتم تقديمها للاعبين من قبل مجموعة طلعت مصطفى ستكون بخلاف المكافآت التي سيحصل عليها اللاعبون وفق اللوائح المنظمة.

وخطف المنتخب المصري لكرة القدم يوم الخميس، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية. بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، عقب الانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

كما تأهل المنتخب السنغالي بعد فوزه الأربعاء الماضي، على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف. ليتأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر، أن يلتقى المنتخبان في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل. فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وفي سياق متصل تأهلت السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على بوركينا فاسو في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا بالكاميرون بنتيجة (3-1).

حجزت السنغال مكانها في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد الفوز على بوركينا فاسو. في نصف نهائي البطولة على ملعب أحمد أهيدجيو. في الكاميرون بنتيجة (3-1)، مساء الأربعاء الماضي.

وسجلت السنغال هدفها الأول في الدقيقة 70 عن طريق كرة سددها عبده ديالو. بيمناه إلى الشباك.