وزارة الصحة: 155 حالة مصابة بفيروس كورونا داخل مراكز العزل

أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، عن دخول 22 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد إلى مراكز العزل المنتشرة في مختلف مناطق البلاد خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس داخل مراكز العزل بلغ 155 حالة، وإجمالي الحالات في العناية الفائقة 105 حالات.

ولفتت إلى أن الحالات الموجودة بالأقسام وصلت إلى 50 حالة، وإجمالي الوفيات ثماني حالات. وأشارت كذلك إلى خروج 23 مصابًا من مراكز العزل خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.