نورلاند يلتقي بوفود من التبو وأهالي مرزق

5 فبراير، 2022 6:46 م
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السفير ريتشارد نورلاند
السفير ريتشارد نورلاند

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن السفير ريتشارد نورلاند، التقى بوفود من التبو والأهالي من مرزق.

وأضافت السفارة أن نورلاند هنأ الوفود على مبادرة الحوار التي أقيمت تحت رعاية الشبكة الوطنية للوسطاء. وأطلقوا خلالها عملية سلام من شأنها أن تحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في ليبيا.

وذكرت السفارة – على حسابها الرسمي على فيسبوك –  أن نورلاند شدد على أن الاستقرار في فزان أمر حاسم للمصالحة الوطنية.

وأضافت السفارة،  أن نورلاند، قال إن “ممثلي التبو والأهالي المجتمعين من أجل هذه المبادرة هم مثال لكل ليبيا. حول كيفية جعل الحوار والمصالحة ينجحان من أجل خير جميع أفراد شعبها”.

5 فبراير، 2022 6:46 م
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