انفوجرافيك | تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في يناير 2022

5 فبراير، 2022 4:01 م
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صادرات ميناء الحريقة
صادرات ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

بلغت صادرات الميناء “6” مليون برميل من النفط الخام خلال يناير 2022.

الناقلة “سيافوليت” مليون برميل إلى الصين.

الناقلة “ماران هومر” مليون برميل إلى الصين.

الناقلة “جورج اس” مليون برميل إلى إيطاليا.

الناقلة “نوردك فيغا” مليون برميل إلى بريطانيا.

الناقلة “نيزوس كيوفونسي” مليون برميل إلى الصين .

الناقلة ” ايلاندرا اوسبري” شحنت مليون برميل ( 600 ألف إلى سانغورا و 400 ألف إلى هولندا ).

وقد بلغ عدد النواقل النفطية من افتتاح الميناء حتى نهاية يناير الماضي “6882” ناقلة .

صادرات ميناء الحريقة
صادرات ميناء الحريقة
5 فبراير، 2022 4:01 م
9

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