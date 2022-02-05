رمضان 2022.. أيمن زيدان يعود للكوميديا عبر الفرسان الثلاثة

أخبار ليبيا 24

أعلن الفنان السوري، أيمن زيدان، أنه سيعود إلى الكوميديا التلفزيونية عبر مسلسل “الفرسان الثلاثة” الذي كتبه محمود الجعفوري ويخرجه علي المؤذن.

وقال زيدان عبر صفحته بموقع فيسبوك: “إن وقتا طويلا مضى لم تتوافر فيه شروط اقترابي من العالم الكوميدي في الدراما التلفزيونية”.

مسلسل كوميدي يتصدى لأوجاع الناس البسطاء

وتابع: “أستطيع أن أقارب ما أراه محاولة لتقديم مسلسل كوميدي يتصدى لأوجاع الناس البسطاء. أولئك الذين يصارعون بنبل كل التحديات المجتمعية والاقتصادية”.

وأشار إلى أن جهة الإنتاج هي المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي. وأن المسلسل سيكون “باكورة إنتاجاتها في إدارتها الجديدة”. في إشارة إلى مهيب عبد الحميد البهلول، الذي كلّفه مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري، بإدارة المؤسسة خلفا لماهر عزام.

العمل يعرض في شهر رمضان

وقال زيدان: “إن العمل الذي من المتوقع أن يعرض في رمضان القادم. يشارك في بطولته مجموعة من الأصدقاء الفنانين الذين أعتز بالعمل معهم. وكذلك كادر تقني وفني شاب مليء بالحماسة”.

ويشارك في المسلسل، إلى جانب زيدان، شكران مرتجى، وجرجس جبارة، وجيانا عيد، وعلى كريم، وشادي زيدان.

ويعد زيدان واحدا من أبرز الممثلين السوريين، وكانت له عدة تجارب كوميدية. أشهرها “يوميات مدير عام” الذي أنتج عام 1995 وأخرجه هشام شربتجي. ومسلسل “يوميات جميل وهناء” (1997)، من إخراج شربتجي أيضا. ومسلسل “مرسوم عائلي” (2009) إخراج ماهر صليبي. وشارك في المسلسل سلمى المصري، والفنان الراحل نضال سيجري.