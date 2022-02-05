ربيعة أبوراس: الاستقرار لن يتحقق حتى نقتنع بالتبادل والشراكة

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قالت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراس إن الاستقرار لن يتحقق حتى نقتنع بأن التنافس عبارة عن شراكة وتبادل للأدوار لكي تستمر الحياة وتتطور وليس لتحقيق الفوز والخسارة والتفنن في النيل من منافسينا.

واوضحت عبر صفحتها على الفيسبوك أن حماية حق ما يقارب على 3 مليون ناخب يتطلب منا الكثير من التضحيات والتسويات. لا الكثير من المزايدات واختزال الوطنية في خطاب الكراهية والعنف الموجه لتسجيل المواقف.

وأشارت إلى أن التلذذ بإشعال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بالشعوذة السياسية التي تجعل من المرحلة رهينة. للمنظرين الذي يملكون هواتف ذكية وجملة من المصطلحات القانونية والسياسية.

في حين تابعت ” الصفات التهكمية التي لن تحقق شيئاً سوى بناء حلول عشوائية في مهب الرياح. سقوط أخلاقي كبير يعاني منه خطاب النقد السياسي الليبي. لا يقدم سوى السب والشتائم والتخوين ويفتقر للنظرة المستقبلية لبناء قواعد التعايش السلمي. التي تنهي أزمة الدولة والمواطن وتحقق البيئة المناسب لتداول السلمي على سلطة كمفهوم لبناء الدولة وليس كمفهوم لتكريس النفوذ” .

وفي سياق ليس ببعيد أكدت عضوة مجلس النواب عائشة الطبلقي، أن مبادرة النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني بشأن تسوية الأزمة السياسية، لم تعرض على البرلمان بشكل رسمي حتى الآن.

في حين أضافت الطبلقي في تصريحات لموقع “عربي 21″، إنهم تابعوا المبادرة في الإعلام كغيرهم.

وأوضحت أن أي شيء فيه مصالحة وحوار وتفاوض وحل ودي أفضل من المناكفات والمشاجرات والحروب والانقسامات.

في حين أشارت إلى أن المشكلة في حكومة الدبيبة الحالية هو ما رصده القضاء والبرلمان من وجود فساد مالي وإداري كبيرين. وخير دليل على ذلك وجود عدد من وزراء هذه الحكومة خلف القضبان بتهم فساد”.