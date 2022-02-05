تويتر يوسع اختباره لزر التصويت لأسفل

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أعلن موقع التغريدات “تويتر” عن توسيع اختباره لزر “التصويت لأسفل”، ليشمل مجموعة مختارة من ‏مستخدميه حول العالم.‏

وأكدت شركة “تويتر”، أمس الخميس، إنها تلقت “ردود فعل إيجابية” من تجاربها الأولية لزر “التصويت السلبي” المعارض، والتي أجرتها في شهر يوليو الماضي.

وقالت في بيان لمستخدميها: “لقد تعلمنا الكثير بشأن أنواع الردود التي لا تجدوها ذات صلة، ونقوم بتوسيع هذا الاختبار”.

وأردفت: “سيملك المزيد منكم على نسخة الموقع على الإنترنت، وقريبا على نسخ هواتف “آيفون” و”أندرويد”، خيار استخدام تصويت الرد المعارض”.

وتعتبر “تويتر” أن التصويت السلبي أصبح الطريقة الأكثر استخداما للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى الذي لا يريدون رؤيته.

ولن يكون زر “التصويت لأسفل” مرئيا للجمهور، وستكون تصويتات المستخدمين المعارضة مرئية لهم فقط.

من ناحية أخرى، كشف تسريبات، أمس الخميس، أن موقع “تويتر” يختبر إضافة ميزة جديدة لمستخدميه، وهي إمكانية كتابة مقالات طويلة عبر منصته.

كشفت تسريبات حديثة أن موقع “تويتر” يخطط لطرح ميزة تلبي احتياجات المستخدمين الذين يرغبون في ‏مشاركة أفكارهم في مقال واحد مطول.

ونشرت الباحثة التقنية الشهيرة، جان مانشون وونغ، عبر حسابها، الأربعاء، صورة ثابتة “سكريت شوت” لعلامة تبويب جديدة. يحضّر “تويتر” لها تحمل اسم “Twitter Articles” (مقالات تويتر). والتي تتيح كتابة مقالات طويلة.

ولم توضح وونغ ما إذا كانت الميزة ستكون متاحة لجميع المستخدمين. أو ما إذا كان سيتم طرحها على نطاق واسع حول العالم. أو ما إذا كانت ستكون حصرية لمشتركي خدمة “تويتر بلو”.